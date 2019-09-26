Аддис-Абеба, , 16:59 — REGNUM После того, как правительство Эфиопии приняло смелое решение о приватизации государственных предприятий, оно подвергается жесткой критике со стороны экспертов. Бывший президент Аддис-Абебской торгово-отраслевой ассоциации Кыбур Дженна, убежденный защитник частного сектора и известный бизнесмен, утверждает, что поспешность правительства по денационализации государственных активов, вероятно, подорвет «суверенитет» Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Ethiopia Reporter.

По словам Дженна, инициированный правительством процесс приватизации «не принесет пользы, а скорее затянет нацию в болото. Если однажды Эфиопия в него встрянет, то выхода уже не будет».

Согласно заявлению Дженна, приватизация Ethio-Telecom, государственной монополии в области телекоммуникаций, существовавшей в течение 70 лет, серьезно подорвет «суверенитет» Эфиопии. Он отметил, что передача телекоммуникационного сектора частным операторам может привести к отрицательным последствиям, как только компании выйдут на плохих условиях. Он также утверждает, что ситуация с внешней задолженностью все равно не будет разрешена в результате приватизации.

Кыбур Дженна рекомендовал правительству замедлить процесс и позволить местным предприятиям и гражданам Эфиопии приобретать государственные предприятия вместо того, чтобы продавать их иностранцам, которые преимущественно стремятся получить прибыль с краткосрочными целями.