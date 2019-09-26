Лилонгве, , 09:25 — REGNUM Ассоциация потребителей Малави выступила против введения нового налога на денежные транзакции с мобильных телефонов, который был предложен министром финансов Джозефом Мванамвека. Об этом сообщает ВВС Africa.

Министр предложил ввести налог в размере 1% на мобильные банковские услуги в начале этого года. В настоящее время предложение обсуждается, передает телерадиокомпания.

Глава Ассоциации потребителей Малави Джон Капито заявил, что предлагаемый налог непропорционально повлияет на потребителей с низким доходом.

«Большинство потребителей услуг мобильных платежей являются беднейшими слоями населения, не имеющими доступа к банковским услугам», — сказал Капито.

Он добавил, что эти люди пострадают больше всего и могут прибегнуть к небезопасным методам хранения денег в своих домах.

В Малави организации, занимающиеся мобильными деньгами, имеют более семи миллионов подписчиков и более 40 000 агентов — людей, которые занимаются внесением и снятием наличных. Напомним, что налог на операции оказался непопулярным в других африканских странах. После протестов в Уганде правительство снизило подобный налог с 1% до 0,5% от суммы сделки.