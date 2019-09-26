Подгорица, , 09:14 — REGNUM Организация Черногорское движение (беспартийное черногорское националистическое движение) требует, чтобы прокуратура Черногории запретила патриарху Сербии Иринею въезд в Черногорию. Патриарх намерен принять участие в праздновании 800-й годовщины автокефалии Сербской православной церкви. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Черногорское движение также объявило о том, что подаст жалобу в Верховную государственную прокуратуру на организаторов, проводящих мероприятия, посвященные 800-летию автокефалии сербской православной церкви. Организацию данных церковных мероприятий возглавляет Амфилохий — митрополит черногорский от сербской православной церкви.

Члены движения обвиняют организаторов в совершении ряда правонарушений, таких как: нарушение конституционного порядка и безопасности, разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и узурпация культурных ценностей Черногории.