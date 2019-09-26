Ханой, , 10:14 — REGNUM Предприятия из 65 стран, включая Вьетнам, приняли участие в 28-ой выставке World Food, которая открылась в Москве 24 сентября. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал Vietnam+.

В этом году свою продукцию на выставке представили десять вьетнамских фирм. В основном, на вьетнамских стендах можно найти такие продукты как кофе, пиво, перец и специи, фруктовые соки, кешью.

Выставка World Food является крупнейшим российским мероприятием подобного рода. В этом году церемонию открытия выставки посетила 31 тысяча человек.