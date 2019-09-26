Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM В Екатеринбурге 27 сентября пройдёт профилактическая акция «Узнай своё давление — прояви заботу о сердце». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятие пройдёт с 17:00 до 19:00 по местному времени на площадках 11 торговых центров Екатеринбурга. Посетителям предложат измерить артериальное давление, после чего специалисты дадут рекомендации и научат вести дневник.

Отметим, что городская акция проводится не первый год. Так в 2015 году её участниками стали свыше 47 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области проводится профилактическая акция «Неделя общественного здоровья», в рамках которой в центре Екатеринбурга также организована работа мобильного диагностического центра. Он работает с 24 по 27 сентября в Историческом сквере города с 10:00 до 18:00 по местному времени.

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