Уфа, , 08:46 — REGNUM Учения по проведению контртеррористической операции прошли в Башкирии. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

По легенде учений, 25 сентября текущего года группа «террористов», вооруженная автоматическим оружием, проникла на территорию северного комплекса водопроводных сооружений МУП «Уфаводоканал» и взяла в заложники сотрудников предприятия.

На место преступления были направлены силы и средства республиканских подразделений СК РФ, ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. А в оперативным штабе Башкирии организована координация всех служб.

В результате было принято решение о проведении штурма. «Террористы» и их пособники были обезврежены, а «заложники» освобождены.

В ходе учения стражами порядка на практике были отработаны действия всех подразделений борьбы с терроризмом, порядок организации и проведения контртеррористической операции и другие необходимые действия.

Руководство оперативного штаба в Башкирии отметило готовность правоохранительных органов к решению задач по борьбе с терроризмом.