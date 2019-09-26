Москва, , 08:33 — REGNUM Сеченовский Университет создаст лечебную программу для пациентов с последствиями инсульта с использованием традиционных китайских методов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Накануне университет посетила делегация Хенаньского медицинского университета во главе с проректором Чжан Сяопином. Во время встреч стороны обсудили возможности применения методов традиционной китайской медицины в реабилитации и лечении пациентов после острых нарушений мозгового кровообращения.

По словам директора Клиники медицинской реабилитации Сеченовского Университета Константина Тернового, более широкое и раннее включение в программу восстановления акупунктуры и других методов позволяет значительно улучшить качество медицинской помощи пациентам и добиться более заметных результатов.

«Создание комплексной реабилитационной программы, в которой будут объединены западный и восточный подходы, является одним из наиболее перспективных направлений восстановительной медицины, развивающихся в лучших медицинских центрах мира, в том числе, и у нас, в Клинике медицинской реабилитации» — отметил Константин Терновой.

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