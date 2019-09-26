Москва, , 08:32 — REGNUM Дениса Ч., обвиненного в краже картины Куиджи «Ай-Петри. Крым», приговорили к трем годам колонии строго режима. Информация об этом была размещена на сайте Замоскворецкого суда Москвы 25 сентября.

Суд признал подсудимого виновным в хищении особо ценного предмета искусства, повлекшем его порчу. Общий размер ущерба от действий обвиняемого составил более 19 миллионов рублей.

Картина Архипа Куиджи была похищена из Третьяковской галерее 27 января 2019 года на глазах у посетителей музея. Подозреваемого задержали через день в Подмосковье, им оказался бизнесмен из Крыма Денис Ч., который оправдал свои действия желанием «хайпнуть». Картину пришлось отдавать на реставрацию, так как на ней обнаружились повреждения.

Стоимость полотна «Ай-Петри. Крым» по данным искусствоведческой судебной экспертизы составляет порядка 20 млн руб, ее страховая сумма — 12 млн. Генеральному директору галереи Зельфире Трегуловой после кражи был объявлен выговор.