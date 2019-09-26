Уфа, 26 сентября 2019, 08:33 — REGNUM Новые дорожные знаки установлены на мостах в Уфе из-за гололеда. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.
Дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и «Скользкая дорога» были установлены на путеводах Уфы для предупреждения дорожно-транспортных происшествий.
Госавтоинспекция предупреждает, что осенью на дорогах может образоваться опасный гололёд. Водителям рекомендуют в целях не допущения потери управления автомобилям снизить скоростной режим и увеличить дистанцию между автотранспортными средствами.