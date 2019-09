Краснодар, , 08:22 — REGNUM Бизнесмен Олег Дерипаска, который предъявил иск к газетам The Nation, The Telegraph и The Times о признании распространённой ими информации недействительной, заявил о готовности перевести на английский язык судебные документы. Об этом он уведомил Арбитражный суд Краснодарского края, куда были поданы исковые документы.

«Мы подали заявление о готовности истца оказать необходимое содействие суду в вопросах перевода на английский язык судебных документов и скорейшей их доставки ответчикам», — приводит ТАСС слова адвоката миллиардера Алексея Мельникова.

Юрист пояснил, что в судебной практике подобные процедуры применяются, так как есть определенные сложности суду обеспечивать перевод документов при участии в деле иностранных участников.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2019 года бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края к трём зарубежным издателям СМИ — Times Newspapers Limited (издатель The Times), Telegraph Media Group Limited (The Telegraph), The Nation Company LLC (The Nation), в которых были обнародованы статьи, лёгшие в обоснование санкций США в отношении миллиардера. Бизнесмен намерен в судебном порядке добиться опровержения информации, опубликованной в СМИ, и добиться признания недействительными сведений о незаконных методах ведения бизнеса в России и якобы имевшем место вмешательстве российских властей в бизнес.

Ранее на сайте суда сообщалось, что первое заседание по делу о защите деловой репутации запланировано на 12 декабря. Однако позднее дата была изменена на 11 октября 2019 года. Дело будет рассматривать судья Наталья Иванова.

Добавим, что 15 марта Олег Дерипаска подал иск в Федеральный суд Вашингтона с требованием о снятии с него санкций. Бизнесмен считает, что Управление по контролю за иностранными активами американского казначейства (OFAC) преследует его незаконно.

