Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ прошла торжественная церемония встречи останков бойца Красной армии, младшего сержанта Родиона Табинаева, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Он пропал без вести с 15 марта 1943 года в ходе боёв за освобождение Харькова.

Останки нашли украинские поисковики весной 2019 года в лесу, между посёлками Васищево и Лизогубовка Харьковской области Украины. В августе они были переданы российской стороне, а 21 сентября его отправили из Белгорода в Бурятию. 27 сентября на родине бойца в селе Кырен Тункинского района состоится его погребение.

«Для Бурятии это особое событие — на фронт из республики ушло более 120 тысяч человек, из них 46 тысяч — не вернулось», — написал на своей странице сопровождавший останки красноармейцы депутат Госдумы Николай Будуев на своей странице в «Фейсбук».

Работавший в должности главного бухгалтера, отец пятерых детей Родион Табинаев был призван в армию в 1941 году. На момент гибели в 1943 году ему было 38 лет.

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