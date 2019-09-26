Новосибирск, , 08:18 — REGNUM Регионы России с самыми высокими показателями демографического роста и высокой долей молодёжи в структуре населения — потенциальный пассионарный резерв для массовых движений, считает новосибирский политолог Сергей Бирюков. Такое мнение Бирюков высказал, комментируя статистику о возрастном составе регионов РФ.

Напомним, Новосибирскстат ранее сообщил, что почти каждый седьмой россиянин (15% жителей страны) находится в возрасте 65 лет и старше. Тем временем наиболее молодым является население Ямало-Ненецкого автономного округа, Чечни и Чукотского автономного округа. Среди субъектов Сибирского федерального округа лишь население Тувы можно считать молодым.

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«Однако уровень политической культуры, социально-экономическая ситуация в таких территориях может существенно разниться, и поэтому протестные проявления могут до времени не иметь места. Однако внимание государства к таким территориям должно быть постоянным и не ослабевающим», — подчеркнул политолог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению председателя правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, не стоит выводить линейную зависимость между возрастным составом населения регионов и протестной активностью субъектов.