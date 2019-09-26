Париж, , 08:15 — REGNUM Американская компания Google объявила о новых правилах, связанных с авторским правом, которые будут применяться в следующем месяце во Франции, сообщает La Presse.

Издание напоминает, что этим летом Франция приняла закон, который переносит во французский законодательство европейскую директиву об авторском праве. Франция является первой страной-членом Евросоюза, которая осуществит эту директиву.

Этот закон устанавливает «смежные права» в пользу издателей газет и информационных агентств. Мера должна помочь им оплатить восстановление своего контента на онлайн-платформах, чтобы компенсировать падение их традиционных доходов от рекламы, в то время как онлайн-гиганты, включая Facebook и Google, берут на себя львиную долю доходов от рекламы.

Google ставит средства массовой информации перед свершившимся фактом: либо они предоставляют американскому гиганту свой контент бесплатно, либо они будут сильно оштрафованы поисковой системой.

«Предложение Google явно неприемлемо», — говорится в заявлении французского министра культуры Франка Ристера, который будет искать решение со своими европейскими коллегами.

По его словам, введение смежного права должно «позволить справедливое распределение стоимости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Евросоюза постановил, что компания Google не обязана обеспечивать «право на забвение» (право на удаление персональных данных из общего доступа через поисковые системы по запросу) во всем мире.

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