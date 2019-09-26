Соликамск, Пермский край, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае в исправительной колонии № 9, расположенной в Соликамске, осужденные жестоко избили и изнасиловали заключенного по указанию оперативников, об этом сообщил основатель на своей странице в соцсети сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его словам, насилие было снято на видео, запись смог вынести сотрудник колонии. Видео появилось в интернете.

«Это страшные кадры и спокойно смотреть это нельзя, но мы все обязаны знать суровую правду о происходящем в застенках в российских СИЗО и колониях. Мы обязаны знать и рассказать об этом миру, чтобы остановить этот ад», — сказал Осечкин.

Он также отметил, что жертвой насилия оказался осужденный, который оказался платить взятки и дань оперативникам, отказался подписывать явки с повинными в том, чего не совершал, и его приказали «опустить».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУФСИН по Пермскому краю, что в колонии проводится проверка. Поводом стало видео, где осужденные совершают неправомерные действия в отношении другого заключенного. В пенитенциарное учреждение выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России. Результаты проверки направят в Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю для принятия процессуального решения.