Самара, , 08:14 — REGNUM 20 самарских проектов вышли в финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

От Самарской области в финал конкурса национальной премии в области событийного туризма Приволжского и Уральского федеральных округов вышли 22 проекта. Причем двадцать проектов реализованы непосредственно в городе Самаре.

Самара представила Музыкальный фестиваль «Седьмая симфония», лыжный марафон «Сокольи горы» 2019, гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов», ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса», фестиваль цветов «Цветущая Самара» и др.

Напомним, что всего на региональный конкурс Национальной премии Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов было заявлено 310 проектов из 19 субъектов страны. Финал конкурса пройдет с 4 по 6 октября 2019 года в Балаково. Для него было отобрано 186 проектов.

Лучшие проекты получат право участвовать общенациональном финале Национальной премии Russian Event Awards, который пройдет в Самаре с 15 по 17 ноября 2019 года.