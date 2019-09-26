Москва, , 08:02 — REGNUM В Москве в «Экспоцентре» 12 ноября состоится первый международный форум «Социология здоровья: на пути к ациентоориентированности», сообщается на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Главная цель форума — функционирование здравоохранения как части социальной сферы общества, а медицины — как социального института, отношение к здоровью человека и общества.

Форум «Социология здоровья» станет площадкой для диалога между медицинскими экспертами и исследователями социальных процессов для улучшения здоровья населения России и повышения качества работы медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 58% граждан РФ считают, что для улучшения качества работы необходимо повысить оснащенность поликлиник современным оборудованием и расширить возможности для диагностики.

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