Ташкент, 26 сентября 2019, 07:51 — REGNUM Прокуратура Узбекистана отказалась возбуждать уголовное дело против заместителя хокима (главы) Алмазарского района Ташкента Абдурасула Вахобова в связи с его нападением на журналистов, сообщает 26 сентября издание «Газета.uz».
Надзорное ведомство отказалось возбуждать уголовное дело в отношении чиновника в соответствии ч. 2, ст. 83 Уголовно-процессуального кодекса республики (отсутствие в деяниях состава преступления). Отмечается, что действия Вахобова «полностью соответствуют требованиям профессиональной этики и должностным обязанностям».
Напомним, 14 августа Абдурасул Вахобов угрожал журналистам, которые пытались взять у него интервью. 15 сентября чиновник обвинил представителя СМИ в покушении на взятку за выделение участка земли.