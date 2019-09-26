Москва, , 07:41 — REGNUM В Москве на ВДНХ с 3 по 5 октября пройдет выставка дизайн-решений для современного мегаполиса «Город: детали», сообщается на портале мэра столицы.

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На выставку съедутся дизайнеры из 11 стран мира: Венгрии, Германии, Италии, Казахстан, США и т. д. В павильоне №75 на площади 15 тыс. кв. метров представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса.

На выставке «Город: детали» можно будет познакомиться с современными концепциями спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Москве в парке «Зарядье» прошел восьмой урбанистический форум Moscow Urban Forum.

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