Москва, , 07:36 — REGNUM Заслуженный художник России Григорий Дервиз умер 24 сентября на 90-м году жизни, сообщается на сайте Тверская областная картинная галерея 25 сентября.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 24 сентября 2019 года на 90-м году жизни скончался заслуженный художник РФ Григорий Георгиевич Дервиз», — говорится в сообщении.

Григорий Дервиз автор более 30 крупных проектов в архитектуре общественных зданий. Он оформлял гостиницу «Москва» и столичную станцию метро «Кузьминки». Его произведения монументальноприкладного искусства находятся в Ташкенте, столицы Болгарии Софии, Катманду и других. Его станковые работы есть в частных коллекциях России и в музеях Европы.

Дервиз родился в 1930 году, учился в Московском высшем художественно-промышленном училище на отделении монументально-декоративной живописи. С 1957 года являлся постоянным участником международных выставок, создал множество материалов по теории и истории искусства, альбомов и каталогов.