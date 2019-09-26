Москва, , 07:27 — REGNUM В Москве появилось ещё два новых оригинальных места для проведения церемонии бракосочетания, сообщается на портале мэра столицы.

Ранее всюжете: В Москве откроют 20 оригинальных площадок для свадеб

Зарегистрировать брак молодожены теперь могут в ресторане 1913 года и современном лофт-пространстве. Церемомонии начнут проводить с октября 2019 года

Старинный ресторан подойдет для пар, которым нравятся исторические интерьеры, «Лофт-холл» — для любителей экспериментов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в мае открылись 20 новых необычных площадок для регистрации брака в самых красивых местах столицы.

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