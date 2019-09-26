Благовещенск, 26 сентября 2019, 07:16 — REGNUM Отвечая на вопросы журналистов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность именем Владимира Путина назвать стартовый комплекс на одном из космодромов страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Также Дмитрий Рогозин не исключил возможности назвать именем Владимира Путина и космодром «Восточный».
"Я думаю, придёт время и для этого», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, именем великого художника-мариниста Ивана Айвазовского назван международный аэропорт Симферополя.