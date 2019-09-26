Весьма удручающую картину с оказанием медицинской помощи обрисовали алтайскому омбудсмену Борису Ларину жители малого труднодоступного села Аба. Из официальной публикации по итогам его рабочей поездки в Чарышский район Алтайского края известно, что в ходе встречи с местным населением, региональному уполномоченному по правам человека было заявлено, что ближайшая от них Сентелекская врачебная амбулатория находится в 20 километрах от населённого пункта и преодолеть такое расстояние зимой и в распутицу по проселочной дороге бывает не просто. Кроме того жители Абы жаловались на медиков скорой помощи.

Алтайский край, , 06:47 — REGNUM «Вот в прошлом месяце у нас бабушка на почте в обморок упала, «скорую» тогда почти целый час ждали. Так мало того, что врачи до нас долго ехали, они нам ещё и нахамили: «Зачем вы старухе «скорую» вызывали, может ей помирать уже пора», и что мы врачей от работы отрываем», — отметила одна из участниц встречи с омбудсменом. Также в селе существуют проблемы с элементарной покупкой лекарств: иногда медикаменты передают с почтой, но и она поступает не регулярно.

Борис Ларин со своей стороны добился того, чтобы был пересмотрен график выездов медицинских работников в село Аба, установлено еженедельное обязательное посещение его жителей и обеспечение необходимыми лекарственными препаратами.

Кроме того, в региональном минздраве правозащитнику пообещали, что в 2020 году, в рамках реализации проекта «Развитие системы оказания медико-санитарной помощи в Алтайском крае на 2019−2024 года», Чарышской ЦРБ будет выделен мобильный медицинский комплекс, предназначенный для выездов в отдаленные и труднодоступные села района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема с медицинскими кадрами в Алтайском крае стоит очень остро: почти 50 процентов населения региона проживают в сёлах. И во многих отдалённых населённых пунктах отсутствуют социальные учреждения и транспортное сообщение. Поэтому плохо верится в слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой, заявившей в июля 2018 года на заседании комитета Госдумы по охране здоровья о том, что в течение двух лет кадровый дефицит сельских медиков будет устранён.

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