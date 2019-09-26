Красноярск, 26 сентября 2019, 04:08 — REGNUM В Красноярском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, прививку от гриппа поставили более 250 тысяч человек, в том числе более 79 тысяч детей.
Таким образом, по состоянию на 20 сентября было привито 9,5% от населения края.
Большая часть прививок ставится вакциной, приобретённой за счёт средств федерального бюджета (привито 258 299 человека).
В ведомстве подчеркнули, что в Красноярском крае в настоящее время регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области прививку от гриппа поставили более 30 тысяч жителей, в том числе 12,8 тысячи детей.
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