Красноярск, , 04:08 — REGNUM В Красноярском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, прививку от гриппа поставили более 250 тысяч человек, в том числе более 79 тысяч детей.

Таким образом, по состоянию на 20 сентября было привито 9,5% от населения края.

Большая часть прививок ставится вакциной, приобретённой за счёт средств федерального бюджета (привито 258 299 человека).

В ведомстве подчеркнули, что в Красноярском крае в настоящее время регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области прививку от гриппа поставили более 30 тысяч жителей, в том числе 12,8 тысячи детей.

Читайте также: Томская область: прививку от гриппа поставили более 30 тысяч человек