26 сентября 2019 | Время чтения 11 мин

Волонтёрство как явление для России не ново, но в последнее время приобретает все большие масштабы. Какое будущее ждет российское добровольчество, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков, , 15:35 — REGNUM Что такое волонтёрство в современной России и почему оно становится всё популярнее? Зов ли это души или сознательный выбор гражданина? На эти и другие вопросы корреспонденту ИА REGNUM ответил председатель совета ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев.

Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи Kremlin.ru

— Как, когда и почему было принято решение создать Ассоциацию волонтёрских центров?

«Волонтёрское движение в нашей стране существует давно и является частью нашего культурного кода. Сама культура взаимопомощи у россиян насчитывает уже более сотни лет, но массовое развитие волонтерского движения началось в период подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Тогда в целях организации волонтерской программы Олимпийских игр были открыты 26 центров подготовки волонтеров и по всей стране происходил их набор. У каждого была возможность приехать на игры и стать частью исторического события.

По итогам проведения великолепной Олимпиады и ее волонтерской программы, организованной на высочайшем уровне, было принято решение не растерять этот потенциал, команду людей, которые в различных регионах вели работу по подготовке волонтеров, и объединить их в сообщество, которое сегодня называется Ассоциация волонтерских центров».

Волонтеры с российским флагом на Дне флага Дарья Драй © ИА REGNUM

— Какие задачи стоят перед Ассоциацией волонтерских центров?

«Наша цель и миссия — сделать волонтерство неотъемлемой частью жизни каждого россиянина, создав условия для того, чтобы с помощью волонтерства каждый человек мог участвовать в позитивном развитии нашей страны. Эта цель и формулирует задачи, которые мы перед собой ставим: во-первых, сформировать в стране эффективную инфраструктуру поддержки добровольческого движения — через сеть волонтерских центров в школах, колледжах, вузах, на базе НКО, центров для пожилых людей, корпоративных и региональных ресурсных центров добровольчества. Во-вторых, создать комфортные условия для миллионов волонтеров и организаций для работы: снять нормативные барьеры, барьеры восприятия и информированности. Третье — это выявление лидеров: людей, которые реализуют различные волонтерские проекты в городах и селах нашей страны, решая социальные проблемы и повышая качество жизни населения, меняя пространство вокруг себя.

Эти люди не ждут, когда кто-то придет и что-то изменит, — они делают это сами, и наша задача — их находить, объединять и поддерживать их деятельность. Мы хотим сформировать привлекательный образ волонтерства — чтобы людям в любом возрасте хотелось стать волонтером, чтобы это было интересно, модно и привлекательно. Кроме этого, мы стремимся быть центром компетенций для волонтеров и гражданских активистов, распространяя лучшие методики и практики, лучшие образовательные программы, а также организуя постоянный обмен опытом между участниками волонтерского движения».

— Что такое сегодня российское добровольчество? Какие сферы оно охватывает, какова ваша роль в нём?

«По данным социологических исследований, в России сегодня 15% россиян имеют опыт волонтерской деятельности, около 17% готовы участвовать в волонтерстве, но пока еще не сделали такой выбор, — и эта аудитория, на наш взгляд, является зоной роста. Что это за люди? Это совершенно разные по возрасту и социальным группам россияне. Преимущественно это, конечно, молодежь, где, по статистике, 65% — женщины.

Большая часть волонтеров проживает в средних и малых городах и деревнях. Тем не менее, в крупных мегаполисах их также довольно много — например, около 15−20% москвичей декларирует свой опыт участия в волонтерских акциях. По последним исследованиям ВШЭ, большая часть волонтеров пришли к этой деятельности через свои учебные организации: школы, колледжи и вузы. Именно они являются провайдерами, которые помогают человеку включиться в социальную активность. Кроме того, среди пожилых людей активно развивается так называемое «серебряное» волонтерство.

В рамках нашей программы для серебряных волонтеров «Молоды душой» уже в 32 регионах открыты профильные волонтерские центры. Если брать общую картину, то можно сказать, что в волонтерскую деятельность вовлечены люди совершенно разного возраста, в том числе представители корпоративного сектора, трудовые коллективы. Наша задача — сформировать культуру, образ жизни, чтобы человек с самой школы и на протяжении всей жизни мог участвовать в волонтерских инициативах: в одиночку, в группе, в компании, в фонде.

Главное, чтобы он думал не только о себе, помогал окружающим, помогал своего городу, поселку, стране стать немного лучше. Что касается роли Ассоциации, то у нас фактически их две. Во-первых, мы — это крупнейшее сообщество волонтерских организаций, которое сформировалось сегодня из совершенно разных структур: это и вузы, и фонды, и НКО и госучреждения по всей стране. На сегодняшний момент в Ассоциации состоят 130 членов и более тысячи организаций являются нашими партнерами. Во-вторых, мы являемся институтом развития сектора, и все последние годы наша работа направлена на то, чтобы создать благоприятные условия для развития волонтерства в стране.

Вместе с профильными органами власти мы разрабатываем законодательные, нормативные документы, мы формируем инфраструктуру в регионах, тесно работаем со всеми ключевыми стейкхолдерами: бизнесом, СМИ, властью. Мы стремимся транслировать основные идеи и мнения волонтёрского сообщества, продвигая его интересы и отстаивая права его представителей на региональном и на федеральном уровнях».

Волонтерство Дарья Драй © ИА REGNUM

— Кто и почему становится волонтером, что это — зов души или осмысленное желание сделать общество лучше?

«Люди становятся волонтерами, потому что так хочет их сердце. Но в основе этого желания, конечно, лежит разная мотивация. Большинство хотят изменить что-то в этой жизни, сделать ее лучше, в глобальном масштабе или на уровне своего района. Они понимают, что они — часть общества, благодаря их усилиям, идеям и вложенному времени жизнь вокруг может стать лучше. Если каждый сделает доброе дело — весь мир станет добрым.

Многие идут в волонтеры, чтобы получить профессиональный опыт, навыки и компетенции. Особенно это касается молодёжи, которая понимает, что это пригодится и при поступлении, и после окончания вуза, и при построении карьеры — они понимают, что получают навыки. Это и soft skills, и профессиональные связи, и контакты, которые не всегда можно получить в учебе. Таких примеров много — например, это педагоги, которые обучают детей как волонтеры, работают вожатыми, ездят в больницы как репетиторы для детей. Это медики, которые помогают медперсоналу, — волонтеры-медики. Это будущие реставраторы, которые уже сегодня восстанавливают храмы, усадьбы и памятники в ВООПиК, это экологи, работающие волонтерами в заповедниках.

Если говорить о людях старшего поколения и «серебряных волонтерах», то они идут туда, чтобы чувствовать жизнь, они хотят продолжать самореализовываться, чувствовать себя востребованными, делиться своим опытом, они не хотят сидеть дома, понимая, что движение — это жизнь. Общаясь, поддерживая активный образ жизни, они меняют ее качество. Многие идут в волонтерство, потому что хотят решить реально существующие проблемы, понимая, что их дети будут жить в этом городе, и он может быть лучше благодаря им — это некий гражданский долг. Мотивация у всех разная, но всегда в основе лежит альтруизм».

— Какие достижение за прошедшие пять лет вы считаете наиболее значимыми?

«Во-первых, это принятие профильного закона и нормативной базы в сфере волонтерства. С 2012 года шли дискуссии о целесообразности регулирования данной сферы, нужен ли данный закон или нет, было много сторонников, противников. Добровольчество — очень тонкая материя, которая не может жестко и избыточно регулироваться, однако есть области, где труд волонтеров должен быть упорядочен. Например, работа в социальной сфере, при чрезвычайных ситуациях, работа в государственных учреждениях, — там, где это касается жизни других людей или особых условий труда.

Этот закон был принят, и нам удалось разработать очень сбалансированный документ. Сейчас принято постановление правительства, в регионах утверждаются порядки взаимодействия организаторов добровольчества с различными государственными учреждениями. В этом году, пилотном, мы взяли для регулирования две сферы — сферу социальной защиты и здравоохранения, в следующем году к ним добавится еще сфера ЧС (чрезвычайных ситуаций) и спорта. Второе — это развитие инфраструктуры. За последние годы нам удалось сформировать сеть волонтерских центров и ресурсных центров добровольчества. У нас созданы в 1,5 тысячах школ волонтерские отряды, открываются региональные центры «Молоды душой» для серебряных волонтеров, в подавляющем числе университетов существуют свои волонтерские объединения, более чем в 50 регионах страны открыты ресурсные центры, которые оказывают помощь различным другим благотворительным, некоммерческим, волонтерским организациям и самим добровольцам. Запущен портал добровольцыроссии. рф, где зарегистрировано уже более 800 тыс. человек и почти 20 тыс. организаций.

Фактически, это «одно окно» для всех, кто хочет заниматься социальной активностью. Также нами разработана широкая линейка образовательных программ, как очных, так и заочных. Только на портале добровольцыроссии. рф мы обучили свыше 38 тыс. человек в рамках онлайн-курсов Узнай.PRO. Третье достижение — это проведение Года добровольца.

Много лет волонтерское сообщество мечтало о том, чтобы в стране прошел тематический год, а также был учрежден национальный праздник — День волонтера (5 декабря). Президент поддержал эту инициативу, и прошедший год был богат важными событиями и принятыми решениями, которые смогли изменить отношение к добровольчеству в положительную сторону. По данным исследований ФОМ, 88% россиян положительно относятся к деятельности добровольца. Всего 5 лет назад таких было меньше половины.

Год добровольца действительно сильно повлиял на общество — люди захотели становиться волонтерами, заниматься волонтерством вместе с семьей и друзьями, они стали чаще об этом говорить, находить на это время. В 2013 году социологи фиксировали 3% волонтеров в стране, а в 2019 году их уже 15%. За 5 лет мы смогли увеличить количество добровольцев в России в 5 раз».

— Какие задачи вы ставите перед собой на ближайший год, два, пять лет?

«Задач много, но если выделить ключевые из них, то первая — это продолжать формировать сеть волонтерских и ресурсных центров, чтобы инфраструктура была создана в каждом регионе нашей страны, люди могли получать поддержку, консультации, пользоваться помещениями, проходить обучение в наших ресурсных центрах во всех городах России. В школах, колледжах, университетах, в центрах социального обслуживания, в коммерческих компаниях должны формироваться такие волонтерские объединения. Мы надеемся, что наша концепция «волонтерства через всю жизнь» охватит большинство населения.

Вторая задача — акцент на обучении. Мы видим очень высокий запрос на образовательные программы, желание учиться как среди самих волонтеров, так и сотрудников учреждений, НКО, органов власти. Поэтому мы запускаем онлайн-университет и каждый год будем пополнять его различными курсами, методиками, знаниями, лучшими практиками и опытом, а также развернем во всей стране, в каждом регионе школу подготовки волонтера по единому стандарту.

Третье — это снять максимальное число барьеров, особенно в социальной сфере, в сфере экологии. Эти две сферы, по мнению волонтеров, наиболее трудны для участия, поэтому нам важно, чтобы максимальное количество имеющихся нормативных барьеров, барьеров в восприятии и организации были сняты. За последний год 34% волонтеров считают, что им стало проще взаимодействовать с органами власти. Нам важно, чтобы это партнерство было налажено и волонтеры, органы власти, государственные учреждения могли реализовывать совместные благотворительные программы.

Последние несколько лет мы также занимаемся трансляцией лучшего российского опыта за рубеж, делясь нашими практиками, подходами, методиками с коллегами из стран СНГ и другими иностранными партнерами. Нас, Россию, уже называют волонтерской державой, лидирующей страной в области организации добровольчества. Нам важно делиться этим опытом, открывать нашу страну, в том числе и для иностранцев. Они могут поехать в российские заповедники, могут стать волонтерами в наших музеях, участвовать в раскопках — и с помощью этих возможностей изучать нашу страну и наших людей. И напоследок, мы хотим увеличить как минимум до 20% населения страны количество граждан, которые участвуют в волонтерском движении, — а может быть, достичь и еще больших результатов. Это наша общая миссия — сделать так, чтобы тема, которую мы с вами обсуждаем, стала нормой жизни для всех россиян».

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