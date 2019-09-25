Липецк, , 23:37 — REGNUM В Липецке до конца 2019 года планируют обновить футбольные поля в спорткомплексе «Сокол» и на стадионе «Литейщик». Об этом сообщила пресс-служба городского совета депутатов.

Футбольное поле Håkan Dahlström

По данным департамента физкультуры и спорта, капремонтом поля на стадионе спортивного комплекса «Сокол» занимается фирма из Новосибирска ООО «Турсим». Искусственное покрытие там уже разобрали, приступили к демонтажу греющего трубопровода и подготовке проектно-сметной документации для ремонта освещения.

Реконструкцию поля стадиона «Литейщик», который относится к спортивной школе №8 «Юность», поручили липецким подрядчикам. ООО «Строймастер» готовит основание, ООО «Космос» — полотно и беговые дорожки. В рамках контракта здесь они также отремонтируют ограждения, трибуны и установят освещение.