Екатеринбург, , 06:35 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заключит соглашение об общественном конроле над реконструкцией парка «Зелёная роща». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Мэр подпишет документ с организацией «Защита природы» и компанией «Свердловскавтодор», уточнили в пресс-ведомстве.

Трёхстороннее соглашение будет завизировано уже 26 сентября на пресс-конференции с участием мэра.

Напомним, 17 сентября 2019 года на территории парка «Зелёная роща» нашли монастырское кладбище. Возможно, теперь проект реконструкции парка пересмотрят.

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