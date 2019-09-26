Екатеринбург, , 06:35 — REGNUM В Екатеринбурге в скором времени создадут интернет-сайт в поддержку различных национальных объединений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Вице-мэр Екатерина Кузёмка заявила, что в мэрии «вплотную подошли к необходимости» создания интернет-ресурса, на котором были бы представлены национальные объединения города. Об этом чиновница рассказала заседании консультативного совета при мэре по вопросам межнационального и межконфессионального согласия.

Предполагается, что на сайте можно будет рассказать о своих объединениях, их успехах, достижениях и проводимых событиях.

Напомним, ранее глава департамента информполитики мэрии Алексей Редин анонсировал создание медиаплана для улучшения межконфессиональной и межнациональной ситуации. По мнению руководителя, документ позволит достичь гармонии в данной сфере.

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