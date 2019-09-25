Цхинвал, , 22:44 — REGNUM Проект закона Южной Осетии «Об организации страхового дела» нуждается в серьезной доработке. К такому выводу пришли депутаты в ходе заседания комитета парламента по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба парламента.

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Депутаты указали, что в Южной Осетии нет налаженной законодательной системы для нормального функционирования страховых организаций. В результате не может развиваться национальный страховой рынок.

С общими положениями законопроекта и системой страхования депутатов ознакомил генеральный директор страхового общества с ограниченной ответственностью (OOO) «Алания» Рудольф Тедеев. Парламентариями в ходе обсуждения проекта закона предложили свои замечания и поправки. Члены парламента приняли решение продолжить работу над проектом закона и рассмотреть его на следующем заседании комитета.

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