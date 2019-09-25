Москва, , 22:08 — REGNUM Увеличение прожиточного минимума пенсионеров предполагает проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Проект бюджета опубликован 25 сентября на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно документу, предполагается увеличение прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии до 9 тыс 311 рублей.

По данным Пенсионного фонда России, величина прожиточного минимума для пенсионеров в России составляет в 2019 году 8 тыс. 846 рублей.

Таким образом, увеличить прожиточный минимум для пенсионеров предполагается на 465 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Заксобрания Курганской области оставить прожиточный минимум для пенсионеров в 2020 году на уровне 2019 года, в размере 8 тыс. 750 рублей.

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