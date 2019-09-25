Кострома, , 20:18 — REGNUM В Костромской области сотрудники филиала «Россети Центр Костромаэнерго» рассказывают ученикам школ о энергосбережении, сообщает Smi44.

Специалисты проводят уроки, рассказывая о видах энергии и ее восполняемых и не восполняемых источниках, дают рекомендации по энергосбережению в быту. Учащимся рассказывают, как правильно устанавливать холодильник (в самой прохладной части помещения), как использовать стиральную машину, кондиционеры, нагреватели, зарядные устройства.

Школьникам объясняют, что если бытовую технику не оставлять в режиме ожидания, экономится 300 кВт*ч электроэнергии в год.

Энергетики костромского филиала Россети Центр провели в учебных заведениях региона 37 занятий по энергосбережению, еще 17 уроков планируется провести до конца года.