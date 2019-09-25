Грозный, , 20:13 — REGNUM В Чечне получила продолжение практика публичных покаяний. На этот раз перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и всем чеченским народом извинился местный житель, который «позволил» себе появиться на свадьбе дочери. По местным обычаям отец не должен присутствовать на мероприятии.

Об этом указал глава республики Рамзан Кадыров, показав видеоролик, появившийся в соцсети, на совещании с участием членов правительства, пишут «Кавказ.Реалии». На видео невеста трогательно плачет, обнимая отца. По данным портала, «Кадыров раскритиковал мужчину, заявив, что его поступок не соответствует чеченским обычаям».

После этого отец, нарушивший традиции, обратился с извинениями, записав их на видео и выложив в сеть интернет.

«Наши отцы и деды не делали этого. Это не красит никого, и этого не следовало делать. Я оплошал и совершил недостойный поступок», — цитирует чеченца «Кавказ.Реалии».

Ситуацию тут же подхватили соцсети. Один из аккаунтов @chp_chechenya опубликовал пост, осуждающий произошедшее:

«В последнее время наблюдается нездоровая тенденция — некоторые люди проводят свадебные церемонии, нарушая все традиционные устои истинно чеченской свадьбы, а затем данные видеозаписи широко распространяются. Тем самым наносится огромный ущерб имиджу всего чеченского народа, а такие поступки начинают копировать и повторять другие люди. Одумайтесь наконец-то! Перестаньте позориться сами и позорить всех нас!»

https://www.instagram.com/p/B21F_Q9lOeQ/