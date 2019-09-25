Оренбург, 25 сентября 2019, 19:59 — REGNUM В Оренбургской области 25 сентября суд избрал меру пресечения известному священнику Николаю С. Он арестован до 12 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции
Адвокаты священника просили о домашнем аресте. Избранную меру пресечения, скорее всего, будут обжаловать.
Батюшка обвиняется в совершении двух особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
По данным «Эха Москвы в Оренбурге» обвинение предъявлено по трем статьям УК РФ: «Изнасилование», «Развратные действия» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». 25 сентября в СИЗО отправлены и совершеннолетняя дочь Николая С., а также ее супруг. Их обвиняют в незаконном лишении свободы.
Митрополит Оренбургской и Саракташский Вениамин принял решение об отстранении священника от должности настоятеля Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия до оглашения приговора суда, сообщает ГТРК «Оренбург».
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