Кольчугино, Владимирская область, , 19:43 — REGNUM Во Владимирской области в сентябре в Кольчугинском и Судогодском районах возбудили несколько уголовных дел о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

В Кольчугино 65-летний местный житель с октября 2018 года по август 2019 года направил в отдел по вопросам миграции десять уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья, указав, что они будут жить в его квартире. На самом деле они приехали в Россию на заработки и по указанному адресу не проживали. Аналогичный факт выявили в Судогодском районе. 54-летняя местная жительница направила шесть уведомлений о прибытии иностранцев, указав, что проживать они будут в её квартире. Проверка показала, что постановка на учёт была фиктивной.

По обвинению в совершении таких же преступлений будут судить 26-летнюю жительницу Гороховца, зарегистрировавшую в своей квартире одного иностранца, и 40-летнюю гороховчанку, фиктивно зарегистрировавшую пятерых иностранцев.