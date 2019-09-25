Москва, , 19:55 — REGNUM Путепровод над железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК), который станет частью Юго-Восточной хорды (ЮВХ) столицы, будет построен до конца 2019 года. Об этом сообщили в столичном департаменте строительства.

Строительство Юго-Восточной хорды Mos.ru

«Мы приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения путепровода непосредственно над железнодорожными путями МЦК от улицы Пруд Ключики до Первой Фрезерной улицы», — сообщил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

На данный момент уже завершено бетонирование проезжей части, где проложат два участка путепровода. На железнодорожных путях установили временные опоры. При этом сами конструкции путепровода будут устанавливать в свободное от движения поездов время. Согласно проекту ЮВХ, путепровод соединит шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мосгордуме заявили об угрозе могильника радиоактивных отходов