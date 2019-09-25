Рига, , 19:27 — REGNUM Министр образовании Латвии Илга Шуплинска, которая реализует план правительства по ликвидации русскоязычных детских садов, школ и университетов, пожаловалась, что получает личные угрозы от недовольных такой «реформой», сообщает сегодня, 25 сентября, портал латвийского общественного вещателя LSM.

При этом она отказалась конкретизировать насколько серьёзны угрозы и обращалась ли она в связи с ними в полицию, заявив, что блокирует такие номера, а на комментарии в социальных сетях не обращает внимания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующие латвийские власти приняли решение о полной ликвидации русскоязычного образования в стране — преподавание в школах только на латышском языке должно начаться уже с 1 сентября 2021 года, также на латышском языке должны работать и детские сады, и университеты.