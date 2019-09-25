Таллин, , 19:20 — REGNUM

Эстонские учителя не исключают применения самого радикального способа добиться от властей увеличения зарплаты — всеобщей забастовки. Об этом телеканалу ETV+ сегодня, 25 сентября, заявил глава правления союза работников образования Эстонии Реэмо Волтри.

По его словам, зарплата должна повышаться все ближайшие четыре года, а если этого не будет сделано, то она вернётся на уровень 2012 года, когда средняя зарплата педагогов составляла 73% от средней по стране. При этом Волтри указал на сегодняшний разрыв учителей с представителями других профессий, в которых трудятся лица с высшим образованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этой осенью в Эстонии уже прошли митинги и акции протестов работников сферы науки и спасателей с пожарными.