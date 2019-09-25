Абу-Даби, , 19:52 — REGNUM Фотография первого космонавта Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хазза аль-Мансури появилась на небоскрёбе Бурдж-Халифа, самом высоком здании мира. Об этом 25 сентября сообщила администрация башни в микроблоге в Twitter.

На видеозаписи, размещённой администрацией Бурдж-Халифа можно увидеть на фасаде здания сначала изображение влетающей ракеты, затем надпись «первый арабский космонавт на борту МКС Хазза аль-Мансури», потом высвечивается портрет космонавта и дата его полёта в космос — 25 сентября.

Хазза Аль-Мансури стал первым космонавтом ОАЭ в составе экипажа российского корабля «Союз МС-15».

За стартом «Союза» с космонавтом из ОАЭ следил лично наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед из космического центра в Дубае, а также множество эмиратских школьников. Провожать космонавта на Байконур приехала экс-спикер Национального собрания ОАЭ Амаль аль-Кубейси.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утверждении Госкомиссией по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-15».

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