Париж, , 18:47 — REGNUM Парижский суд признал журналистку Сандру Мюллер виновной в клевете на мужчину, о домогательстве которого она заявила ранее, сообщает 25 сентября агентство Agence France-Presse.

Сандра Мюллер приговорена к уплате штрафа в сумме 15 тыс. евро для возмещения морального ущерба. Её адвокаты уже заявили о намерении обжаловать приговор.

Мюллер считается одной из основательниц движения Balance ton porc, ставшего во Франции аналогом появившегося в США движения #MeToo, обличающего сексуальное насилие и домогательства к женщинам.

В октябре 2017 года Мюллер в Twitter разместила сообщение с обвинениями в домогательстве со стороны бывшего руководителя французского телеканала Equidia Эрика Бриона.

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