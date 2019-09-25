Москва, , 18:42 — REGNUM Пользователи социальной сети «ВКонтакте» днём 25 сентября столкнулись с проблемами при пользовании сервисом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

ВКонтакте Stroganova

Сообщения о неполадках начали поступать после 17:00 мск. Большинство жалоб (73%) связано с проблемами в работе сайта, ещё 19% сообщили о сбоях при отправке и получении сообщений, у некоторых также возникли сложности при авторизации в учётной записи.

Жалобы поступили от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Казани, Ростова-на-Дону и других городов.

В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили агентству «Москва» информацию о неполадках, добавив, что к настоящему времени проблема устранена.