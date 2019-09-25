Челябинск, , 18:36 — REGNUM В Челябинской области ГИБДД определила более 20 наиболее аварийных мест. На них в 2020 году будут созданы стационарные посты по фиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба губернатора.

«Со следующего года там должны появиться стационарные камеры», — сказал глава области Алексей Текслер.

Они смогут отслеживать скорость автомашины. О приближении к ним водителей будут предупреждать дорожные знаки.

Места установки таких комплексов определит ГИБДД, а подрядчика найдут по конкурсу. Как сообщало ИА REGNUM, на эти цели пойдёт 110 млн рублей. Эти деньги освободятся после прекращения контрактов с теми фирмами, которые сейчас обслуживают передвижные камеры-треноги.

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