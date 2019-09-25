Екатеринбург, , 20:34 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга в ближайшее время представят медиаплан по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений в СМИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как заявил глава департамента информполитики в мэрии Алексей Редин, в скором времени власти представят подробный медиаплан, который поможет правильному освещению в СМИ вопросов, связанных с разными национальностями и религиозными конфессиями.

Документ поможет упорядочить работу по формированию общественного мнения для достижения гармонии в данной сфере, считает Редин.

Напомним, в столице Среднего Урала выросло количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами. С января по август 2019 года мигранты совершили 342 преступления.

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