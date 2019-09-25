Екатеринбург, , 19:04 — REGNUM Вопрос фиктивной постановки на учёт и трудоустройства мигрантов в Екатеринбурге — вопрос безопасности для города. Об этом заявила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Одна из актуальных проблем для города — нарушение мигрантами трудового законодательства, а также случаи фиктивной регистрации иностранцев. В городе зарегистрировано 510 таких случаев за первые восемь месяцев 2019 года, заявила замглавы отдела по вопросам миграции УМВД РФ по городу Мария Коряева на заседании консультативного совета при мэре по вопросам межнационального и межконфессионального согласия.

Выступившая после Коряевой прокурор отметила, что фиктивная постановка на учёт — это «серьёзное правонарушение», и нужно понять, где живут и чем занимаются мигранты.

«Это вопрос нашей безопасности», — заявила Кузнецова.

Напомним, в Екатеринбурге выросло число преступлений, совершённых мигрантами. За первые восемь месяцев 2019 года иностранцы совершили 342 преступления.