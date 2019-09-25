Красногорск, , 18:34 — REGNUM В Красногорске завершили строительство детского сада на 150 мест. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 сентября в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, трехэтажный детский сад входит в состав образовательного комплекса на территории ЖК «Мортонград Путилково». Общая площадь строения составляет 2,6 тыс. м кв., он рассчитан на 150 дошкольников. Объекту выдали заключение о соответствии проектной документации.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Московской области провели 7,2 тыс. проверок строящихся объектов.

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