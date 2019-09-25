Сыктывкар, , 18:29 — REGNUM Глава Коми Сергей Гапликов оказался в 20-ке губернаторов с наибольшим количеством ботов-подписчиков в Instagram.

По данным рейтинга Центра политической конъюнктуры, 36% подписчиков Гапликова — «не настоящие».

Отметим, что Гапликов начал вести активную деятельность в социальных сетях недавно — официальные аккаунты главы региона во всех популярных соцсетях были открыты только в этом году.

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Глава Коми дошел до соцсетей

В Instagram официальный аккаунт Гапликова существует с июля 2017 года. На данный момент там опубликовано 396 постов. В подписчиках числятся 3278 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатором с наибольшим числом ботов среди подписчиков стал глава Тувы, с наименьшим — губернатор Чукотки.