Челябинск, , 18:24 — REGNUM К имеющимся сейчас на дорогах Челябинской области камерам фиксации нарушений у жителей региона накопилось много претензий. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, объясняя решение отказаться от передвижных камер.

«У жителей нашей области накопилось большое количество претензий и вопросов, в том числе на неправомерное, ошибочное выставление штрафных квитанций», — заявил глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году власти не будут продлевать контракты с фирмами, которые обслуживают эти камеры. Вместо них появятся стационарные посты фото‑ и видеофиксации нарушений. На них пойдут 110 млн рублей, которые удастся высвободить в результате прекращения отношений с частниками. Посты создадут на наиболее проблемных, по мнению ГИБДД, участках.

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