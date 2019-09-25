Москва, , 18:13 — REGNUM Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец — советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков — останутся в СИЗО до 30 декабря 2019 года. Такое решение принял 25 сентября Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство стороны следствия.

Встретить новый год в СИЗО может и Николай Романов — заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь», которому также продлен срок пребывания под стражей до 30 декабря.

Кроме того, суд продлил до 24 января 2020 года срок проведения следствия по уголовному делу, фигурантами которого являются отец и сын Арашуковы, а также еще 10 участников преступной группы, которых подозревают в хищении газа у «Газпрома» на сумму свыше 30 млрд рублей.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседания Совета Федерации, в тот же день в офисе «Газпром межрегионгаза» задержали и Рауля Арашукова.

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