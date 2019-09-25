Москва, , 18:02 — REGNUM Закон, легализующий многоженство в России, позволил бы решить целый ряд семейных и социальных проблем, заявил 25 сентября муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов журналисту агентства РИА Новости.

Эжен Делакруа. Алжирские женщины в гареме. 1849

По мнению муфтия Москвы, кроме семейно-социальной сферы, такой закон положительно сказался бы и на демографической проблеме, вызванной превышением численности женщин над количеством мужчин.

«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают», — цитирует агентство слова Аляутдинова.

Кроме того, отметил муфтий Москвы, принятие законов о многожёнстве позволит решить проблемы социальной защиты женщин, от которых ушёл муж.

«Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы. Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются», — сказал Ильдар Аляутдинов.

При этом он отметил, что такие меры надо поручать компетентным структурам так как многожёнство является очень сложной системой отношений как в финансовом, так и в общественном плане.

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