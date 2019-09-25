Красногорск, 25 сентября 2019, 17:55 — REGNUM В Московской области с начала 2019 года провели 7240 проверок строящихся объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 сентября в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.
Как заявил начальник ведомства Артур Гарибян, инспекторы проверяли ход строительства и реконструкции объектов капитального строительства, соблюдение правил эксплуатации объектов повышенного уровня ответственности. Из 7,2 тыс. ревизий 4294 провели в соответствии с графиком, ещё 2946 — в рамках контроля за исполнением выданных ранее предписаний.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, подмосковное ООО «Красногорск-Девелопмент» обязали устранить нарушения, выявленные при проверке технической эксплуатации ТЦ «Красный Кит».
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