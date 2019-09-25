Вязники, Владимирская область, , 17:51 — REGNUM Во Владимирской области перед судом предстанут две жительницы города Вязники, обвиняемые в истязании малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В августе правоохранительные органы разыскивали двух сбежавших из дома шестилетних девочек. Их быстро нашли — они были у отца, который живёт отдельно от семьи — и начали выяснять причину побега. Выяснилось, 25-летняя мать и 43-летняя бабушка регулярно избивали детей за провинности. Таким образом их «наказывали» за любые проступки: рассыпанный сахар, разрисованные обои или поход к другой бабушке. На теле детей обнаружили синяки и ссадины. Из дома они ушла, что попросить защиты у отца.

По инициативе следователей на время расследования детей отдали на проживание отцу, затем семью поставили на учёт и детей вернули матери. «Женщина осознала противоправность своего поведения и заверила в том, что впредь не будет использовать недозволенные методы воспитания», — сообщили в СК. Бабушка съехала от дочери и внуков в свою квартиру и пообещала не вмешиваться в процесс воспитания. Детям оказывается психологическая помощь. Уголовные дела в отношении матери и бабушки направлены на рассмотрение в суд.