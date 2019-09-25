Симферополь, , 17:47 — REGNUM Крымские предприниматели устранили 80% нарушений пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах полуострова. Об этом 25 сентября на пресс-конференции в Симферополе заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС по Крыму Дмитрий Боровский.

«После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Крыму были проверены 97 торгово-развлекательных центров. Мы выдали предписание на устранение нарушений. В этом имеется положительная динамика в их устранении — порядка 80% нарушений устранены», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в МЧС сообщили, что практически каждый шестой объект массового пребывания людей в республике работает с нарушениями автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

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